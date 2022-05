Marcão - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 01/05/2022 19:30

Rio - O Fluminense voltou a ser derrotado pelo Brasileiro. Sob o comando do auxiliar permanente Marcão, o Tricolor chegou a abrir vantagem de dois gols, mas com um homem a menos, acabou cedendo a virada para o Coritiba no Couto Pereira. Ao fim do jogo, o ex-volante já projetou o futuro do Tricolor sob o comando de Fernando Diniz, que chega ao clube carioca na próxima segunda-feira.

"A gente quer ver o Fluminense alegre, com responsabilidade, que ataca o gol adversário. Foi legal ver o Paulo (Ganso) arriscando, pisando na área fazendo gols, comandando o jogo. Acho que é um cara que entrega muito para a gente, ajudou bastante. O Fernando (Diniz) tem a maneira dele de jogar. Ele chega com um grupo muito comprometido com o trabalho", afirmou.

O auxiliar e Fernando Diniz fizeram parte do elenco do Fluminense no começo dos anos 2000, que chegou a sua semifinais do Brasileiro em 2001 e 2002 e foi responsável por fazer o Tricolor voltar a disputar a Série A em alto nível após os rebaixamentos de 1997 e 1998. Marcão falou sobre a relação com o novo técnico do clube carioca.

"Em relação ao Fernando, foi meu companheiro, nossa família é muito amiga. Depois ele veio como treinador, e a gente começou a observar a maneira de trabalho dele. Tenho uma admiração pelo o que ele faz, pelo o que ele é. A gente conversou que tudo que ele precisar, a gente vai estar disposto a entregar tudo para que a gente fique muito forte, para o Fluminense ser aquele que o torcedor gosta, de imposição, de marcar gols e jogar bonito", disse.