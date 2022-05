Marcão comandará equipe do Fluminense contra o Coritiba - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 01/05/2022 12:44

Rio - Neste domingo (1), o Fluminense encara o Coritiba, às 16h, no Estádio Couto Pereira, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco, que terá Marcão a frente e Gabriel Oliveira como auxiliar técnico no banco de reservas, terá desfalque de cinco jogadores em virtude de lesões. Já contratado, o novo treinador Fernando Diniz iniciará seu trabalho apenas na segunda-feira (2).

Felipe Melo passou por cirurgia no menisco do joelho direito e está em trabalho de transição. Já o zagueiro Luan Freitas rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, foi submetido a cirurgia e segue o tratamento. Manoel, também zagueiro, está na transição para trabalhos em grupo após sentir dores no músculo posterior da coxa direita durante o jogo contra o Internacional. Por fim, Jhon Arias e David Braz tiveram contusões, respectivamente, no tornozelo direito e na perna esquerda.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel

Zagueiros: David Duarte, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Nino

Laterais: Calegari, Cris Silva, Marlon, Pineida e Samuel Xavier

Meio-campistas: André, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington e Yago Felipe

Atacantes: Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian Big