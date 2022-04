Fernando Diniz terá sua segunda passagem pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 30/04/2022 11:16

Rio - Tudo certo entre as partes, e Fernando Diniz voltará a comandar o Fluminense. Após reunião, treinador e clube chegaram a um acordo e ele voltará a comandar o Tricolor das Laranjeiras aproximadamente três anos depois de sua última passagem pelo clube carioca. As informações são do repórter Victor Lessa, da Rádio Globo.

De acordo com a publicação, Diniz deve desembarcar no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira (02/05) para assinar seu contrato e iniciar sua segunda passagem pelo clube. O "professor" ocupará o lugar deixado por Abel Braga, que entregou o cargo na última quinta-feira.

Fernando Diniz deixou o Fluminense em 2019 sob algumas críticas, mas sempre dividindo opiniões quanto ao seu estilo de jogo. Criativo, com posse de bola, mas frágil defensivamente, o técnico se despediu com aproveitamento de 49,2% (18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas).

Nome mais forte nos bastidores do clube das Laranjeiras, o técnico tinha pequena concorrência de Cuca, Renato Gaúcho e Enderson Moreira, que chegaram a ser cotados, mas sua bagagem e força nos bastidores do Tricolor pesaram na escolha pelo nome.