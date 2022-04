Abel Braga deixou o comando do Fluminense após sequência ruim - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 29/04/2022 16:02

Rio - Após críticas e pressão da torcida por resultados ruins, Abel Braga pediu demissão do Fluminense na última quinta-feira. Após conquista do Carioca, Tricolor foi eliminado na Pré-Libertadores e vive situação complicada na Sul-Americana. Para a apresentadora Renata Fan, as críticas ao trabalho do técnico foram injustas.

"Na minha opinião, saída exagerada e injusta. O torcedor, às vezes, tem que olhar qual é a condição do clube, o que ele pode almejar na temporada, o que pode conseguir, quem são os adversários e talvez essa avaliação não tenha sido bem feita pela torcida do Fluminense, mas agora ele pediu para sair", disse Renata Fan.

"Um cara do bem, ético, vitorioso e acabou de ser campeão carioca, sem ser favorito. Começou a temporada com tudo, invencibilidade e aí veio aquela eliminação na Libertadores, resultados ruins na Sul-Americana e todo esse contexto acabou influenciando na saída do Abel", concluiu a apresentadora do programa 'Jogo Aberto'.