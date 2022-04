Renato Gaúcho - AFP

Publicado 29/04/2022 10:00

Rio - O Fluminense está em busca de um técnico para substituir Abel Braga e de acordo com o portal "Jogada 10", o nome escolhido pela diretoria tricolor pode ser um velho conhecido dos torcedores. Renato Gaúcho teria sido procurado e as partes estariam caminhando para um acerto.

Sem clube desde que deixou o Flamengo no ano passado, o técnico teria interesse de retornar ao futebol trabalhando no Rio de Janeiro. O único empecilho seria uma dúvida que o Fluminense teria com Renato e as partes estariam conversando para chegar a um acordo.

Caso acerte com o Fluminense, o técnico irá dirigir o clube das Laranjeiras pela sexta vez na carreira. Sob o comando do Tricolor, Renato Gaúcho já viveu altos e baixos. Seu principal momento aconteceu em 2007, quando levou o clube carioca ao título da Copa do Brasil e encerrou um jejum de 23 anos sem conquistas nacionais.

Além de Renato Gaúcho, outros dois nomes aparecem com força nas Laranjeiras. De acordo com o portal "NetFlu", Fernando Diniz e Enderson Moreira são avaliados pela diretoria. Os dois também já treinaram o Tricolor. O ex-técnico do Vasco conta com a simpatia dos líderes do elenco e o ex-comandante do Botafogo tem defensores entre os dirigentes, mas divide opiniões.