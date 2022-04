Renato Gaúcho - AFP/Jefferson BERNARDES

Publicado 29/04/2022 13:21

Rio - Ídolo do Fluminense como jogador e com passagem vitoriosa pelo Tricolor como técnico, Renato Gaúcho é o favorito dos torcedores para assumir a vaga de Abel Braga. Após enquete feita pelo Jornal O Dia, a maioria daqueles que votaram escolheram o comandante campeão da Copa do Brasil de 2007 como nome ideal para o clube das Laranjeiras em 2022.

Renato Gaúcho levou a melhor em disputa apertada com Cuca. O autor do gol de barriga no título do Carioca de 1995 teve 34% da preferência, contra 33% do treinador do "Time de Guerreiros" que evitou o virtual rebaixamento do Fluminense em 2009 e montou a base da equipe campeã do Brasileiro no ano seguinte.

Outros velhos conhecidos da torcida do Fluminense, Odair Hellmann, Fernando Diniz e Marcão tiveram votação semelhante. O ex-técnico do Internacional levou a melhor por pouco com 9%. Já o ex-técnico do Vasco e o atual técnico interino contaram com 8% das preferências.

Vanderlei Luxemburgo, que dirigiu o Fluminense em 2013, apareceu com apenas 5% das preferências. Já Enderson Moreira, que dirigiu o Tricolor em 2011 e 2015, ficou na última colocação com apenas 3%.