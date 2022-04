Após saída de Abel Braga, o auxiliar técnico Marcão volta ao comando do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 28/04/2022 20:20

Rio - A saída do técnico Abel Braga nesta quinta-feira deixou o Fluminense com um grande problema para ser resolvido. Por outro lado, de acordo com o portal "GE", o Tricolor deve abordar a contratação de um novo treinador apenas no fim de semana.

Um dos nomes mais cogitados para assumir o Tricolor é o de Fernando Diniz. Desde que deixou o Vasco em novembro de 2021, o treinador está sem clube. Ainda de acordo com o portal, o Fluminense não iniciou contato com nenhum técnico para preencher a vaga deixada por Abel Braga.

O Tricolor age com cautela e avalia as condições financeiras para buscar um novo técnico. Enquanto não há uma confirmação, o auxiliar técnico Marcão volta ao comando do Fluminense para enfrentar o Coritiba neste domingo, às 16h, no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.