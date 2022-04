Abel Braga - Lenardo Brasil / Fluminense

Publicado 28/04/2022 18:37

O técnico Abel Braga entregou o cargo à diretoria do Fluminense e oficializou a saída nesta quinta-feira. Com uma despedida emocional no CT Carlos Castilho, alguns jogadores se manifestaram publicamente em respeito ao comandante. Através das redes sociais, o trio titular da zaga, David Braz, Nino e Felipe Melo, postaram mensagens de apoio e gratidão.



"Aqui vai a minha homenagem e o meu agradecimento de todo coração, Xerifão! Foi um prazer enorme ter sido comandado por vc e mais ainda de ter tido o privilégio de ser campeão ao seu lado. Muito obrigado por todos ensinamentos, lealdade, sinceridade e confiança. Deus te abençoe!", escreveu David Braz no Twitter.

O treinador encerra a passagem pelo Fluminense com o aproveitamento mais alto pelo clube, somando 70,5% em 26 jogos. Entre 2017 e 2018, teve 48,3% em 109 partidas, além de 60,5% em 142 jogos entre 2011 e 2013 e 56,8% em 75 confrontos em 2005.



"Obrigado por tudo, professor Abel, ídolo eterno", disse Felipe Melo.



"Muito obrigado por tudo professor Abel ", registrou Nino.