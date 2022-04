(FILES) In this file photo taken on December 12, 2021 Atletico Mineiro's coach Cuca gestures during the first leg football match of the 2021 Brazil Cup final against Athletico Paranaense at the Mineirao stadium in Belo Horizonte. Alexi "Cuca" Stival, coach of Brazilian team Atletico Mineiro, quit to the post citing personal reasons, the club reported on December 28, 2021. Under his command this year, the team won its first Brazilian league in 50 years. DOUGLAS MAGNO / AFP - AFP

Publicado 28/04/2022 17:38

Rio - Livre no mercado desde que deixou o Atlético-MG, em dezembro, o técnico Cuca (veja fotos na galeria abaixo) teve seu nome especulado para assumir o Fluminense após Abel Braga entregar o cargo nesta quinta-feira (28). No entanto, em contato com a reportagem do iG Esporte, o treinador descartou a possibilidade de comandar um novo clube no momento.



Cuca viajará à Europa em breve e deve acompanhar presencialmente a Copa do Mundo do Catar, em novembro, conforme apurou o iG. Ele irá continuar inativo no mercado por mais um tempo.

O nome do ex-treinador do Galo é cotado para assumir a seleção brasileira após o fim da Copa, quando Tite deixará o comando da Amarelinha. Cuca nutre o desejo pela vaga, mas ainda analisará as opções para o futuro.



Em sua última passagem pelo Atlético-MG, o técnico, de 58 anos, teve 74,17% de aproveitamento em 71 jogos. Foram 48 vitórias, 14 empates e nove derrotas. Além das conquistas do Mineiro, Brasileirão e Copa do Brasil, o Galo também chegou à semifinal da Libertadores em 2021 com o técnico no comando.