Vagner Manicni Mourão Panda / América-MG Rio - Após a saída de Abel Braga, na manhã desta quinta-feira, o Fluminense começa a mapear o mercado em busca de nomes para assumir o time. De acordo com o repórter Cícero Mello, um dos nomes que agrada à diretoria é o de Vagner Mancini, atual técnico do América-MG.

O jornalista não confirmou se há o interesse de Mancini em abrir conversas com o Fluminense. No ano passado, o treinador deixou o América-MG para assumir o Grêmio, mas acabou retornando ao Coelho após não ter sucesso no clube gaúcho. Antes, ele também se desligou do Atlético-GO para aceitar uma proposta do Corinthians. O fato poderia pesar na decisão, já que seria mais um trabalho que o treinador interrompe.

Mancini é um velho conhecido do futebol carioca. Ele comandou o Botafogo no Brasileirão de 2014, quando o Glorioso acabou na penúltima colocação. Além disso, teve uma rápida passagem pelo Vasco, em 2010.