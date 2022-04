Abel Braga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 28/04/2022 12:18

Rio - Abel Braga decidiu entregar o cargo de técnico do Fluminense nesta quinta-feira após sequência negativa na temporada. Marcão irá comandar o clube carioca no próximo compromisso, mas o substituto oficial do treinador campeão do Carioca de 2022 ainda não foi definido. O Jornal O Dia pergunta aos seus leitores qual seria o melhor nome para assumir o Tricolor no restante da temporada?