Fluminense mira reforço para o meio-campoFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 27/04/2022 18:38 | Atualizado 27/04/2022 18:40

Rio - Em busca de reforços, o Fluminense pretende contratar mais um jogador para o setor de criação no time do técnico Abel Braga. Apesar da boa fase de Paulo Henrique Ganso, o Tricolor tem receio de sofrer com desfalques devido à lesões de seus atletas e também com a sobrecarga de partidas na sequência da temporada. A informação é do portal "NETFLU".

Além de Ganso, a má fase de Nathan, ainda que não tenha recebido uma sequência sob o comando de Abel Braga, alertou a diretoria do Fluminense para contratar mais um camisa 10. Com poucas alternativas para o setor, o Tricolor pretende aproveitar as oportunidades de mercado para compor o elenco. O mercado sul-americano e, possíveis opções entre Rússia e Ucrânia, agradam e não estão descartados.

No próximo domingo (1), o Fluminense enfrenta o Coritiba, às 16h, no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 13ª colocação e soma quatro pontos na tabela da Série A.