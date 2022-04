Diretor da base do Fluminense, Antônio Garcia se encontrou com Pedro Cavalcanti, treinador do sub-15 do Inter Miami - Divulgação/Fluminense

Publicado 27/04/2022 15:15

Em viagem aos Estados Unidos, o diretor executivo da base do Fluminense, Antônio Garcia, visitou o Inter Miami, clube de David Beckham na Major League Soccer (MLS). O dirigente tricolor foi convidado para conhecer a estrutura e a metodologia de trabalho, além de trocar experiências.

"Viemos aos Estados Unidos firmar algumas parcerias para intercâmbios e fomos convidados para conhecer as instalações do Inter Miami. Fui recebido pelo Pedro Cavalcanti, que é treinador da equipe sub-15 e vem desempenhando um ótimo trabalho no clube", explicou Antônio Garcia ao site oficial do Fluminense.



O Inter Miami passou a participar da MLS oficialmente em 2020. O clube de David Beckham tem uma academia de formação inspirada em clubes da América do Sul.