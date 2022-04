Abel Braga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 27/04/2022 13:13

Rio - Pressionado por conta do desempenho e dos resultados ruins do Fluminense, o técnico Abel Braga seguirá no comando do time. De acordo com o portal "Netflu", apesar do momento conturbado, ele segue com moral junto à diretoria, que não cogita uma demissão neste momento.

Internamente, os dirigentes admitem que o momento do time é ruim, mas acreditam que uma saída de Abel poderia contribuir para o trabalho desandar de vez. A experiência do treinador e sua identificação com o clube são coisas que têm pesado.

Mesmo sem a diretoria ter intenção de demiti-lo, nada impede que Abel entregue o cargo. O contrato não possui multa rescisória, mas o treinador ainda não demonstrou que cogita deixar as Laranjeiras.