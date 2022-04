Fluminense teve mais uma atuação ruim e empatou em 0 a 0 - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fluminense teve mais uma atuação ruim e empatou em 0 a 0 MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 27/04/2022 20:25

Rio - Após o desempenho apático no empate por 0 a 0 com o Unión Santa Fe, pela terceira rodada da Sul-Americana, o Flu foi provocado nas redes sociais pelos adversários. O clube argentino debochou do baixo público no estádio.

Os poucos mais de 11 mil presentes viram a situação do clube se complicar no Grupo H da competição continental. O time saiu de campo sob vaias, indignação e cantos de time 'sem vergonha'.

Nas redes sociais, o Unión Santa Fe postou uma foto da sua torcida no Maracanã, agradecendo ao estádio e afirmando ter se sentindo em 'casa'.

- Obrigado por ter-nos, Maracanã. Nos sentimos em casa.

Nos comentários da publicação, e em outras postagens nas web, muitos rivais aproveitaram para tirar uma onda com os tricolores.

No próximo domingo (01), o Fluminense volta a campo para enfrentar o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h. O time joga novamente pela competição continental na quarta, às 21h30, quando recebe o Junior Barranquilla (COL).