Abel Braga - Mailson Santana / Fluminense

Abel BragaMailson Santana / Fluminense

Publicado 27/04/2022 09:30

Rio - O Fluminense voltou a tropeçar pela Sul-Americana. Nesta terça, o Tricolor ficou no empate sem gols contra o Unión Santa Fe, da Argentina, e ficou em situação delicada na competição. Ao fim da partida, Abel Braga admitiu que sua equipe criou poucas chances para marcar no Maracanã.

"Essa questão (desgaste) é de todos os clubes brasileiros. Não adianta a gente reclamar. O que temos feitos? Alguns são vetados, quem tem entrado vem bem. Não vai dizer que Wellington jogou mal, Nonato... Mas estamos criando muito pouco. Para a nossa equipe que temos, pode estar abatendo um pouco, mas o estado anímico não é o ideal. Vamos tentar jogo a jogo melhorar. Amanhã (quarta) tem treino, depois viagem, outro jogo, vamos vendo aquilo que vamos contar. Entra um joga bem, outro não tão bem. Acho que hoje só teve uma virtude, que foi não sofrer gols. Mas a criação está muito pouca", disse.

Apesar disso, o técnico conseguiu ver evolução na atuação do Tricolor. Na sua opinião, a equipe carioca correu menos riscos que nas partidas anteriores pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil.

" Evoluiu hoje a parte de trás. Vinha sofrendo gols todos os jogos, o que é raro para nós. Hoje não sofreu. Acho que os jogadores tentaram. Não vamos colocar a culpa no pênalti, se entrou ou não. Tivemos oportunidade clara com o Marlon no primeiro minuto, depois uma jogada do lado direito com Cano. Mas só.", disse.