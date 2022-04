Nathan - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 28/04/2022 10:00

Rio - Vivendo um momento complicado na temporada, o Fluminense tem modificado muito o elenco nas últimas partidas da temporada. O setor que parece estar enfrentando mais dificuldade é o meio-campo e com isso um jogador do elenco, que andava sumido, poderá receber mais oportunidades com Abel Braga, é o caso do meia Nathan, ex-jogador do Atlético-MG.

O atleta entrou no segundo tempo da partida contra o Union Santa Fe, mas apesar do Fluminense não ter conseguido ter uma boa atuação e ter ficado no 0 a 0, o apoiador recebeu elogios de Abel Braga.

"O que eu acho que está acontecendo é que não estamos criando bem. O Ganso, que todo mundo falava, entrou bem na equipe. Hoje entrou o Nathan, e achei muito melhor do que os treinos que ele tem feito. Fiquei muito satisfeito", afirmou.

O Fluminense conta no momento com apenas dois jogadores para a posição: Ganso e Nathan. De acordo com o portal "NetFlu", o Tricolor vem avaliando a possibilidade de realizar contratações para reforçar o setor para o restante da temporada.

Nathan foi um das principais contratações do Fluminense para 2022. Para tirá-lo do Atlético-MG, o clube carioca pagou R$ 1 milhão por um ano de empréstimo. No entanto, o jogador teve poucas oportunidades em 2022. Ao todo, ele atuou em nove jogos na temporada, sendo apenas três como titular.