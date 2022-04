Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 28/04/2022 13:52

Rio - Abel Braga não trabalhará mais como técnico de futebol no Brasil. Em entrevista ao blog do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, no "GE", o treinador, que se desligou do Fluminense nesta quinta-feira, afirmou que só voltará a comandar um clube caso surja uma proposta do exterior.

"Se não for fora do país, a minha carreira como treinador, aqui dentro acabou. Eu não quero mais", afirmou o treinador.

Abelão também não descarta a possibilidade de assumir algum cargo de diretoria.

"Já tive convites para diretor técnico, diretor de transição. Algo como o Muricy está fazendo no São Paulo", contou.

Abel Braga comandava clubes de Série A há 37 anos. A estreia do técnico na elite foi em 1985, quando comandou o Botafogo no Brasileirão. Caso realmente encerre sua carreira, seu último trabalho foi no Fluminense, clube onde fez história. Pelo Tricolor, conquistou um título brasileiro e três cariocas, ao longo de quatro passagens.