Fernando Diniz - Lucas Mercon

Fernando Diniz Lucas Mercon

Publicado 28/04/2022 12:43

Rio - Abel Braga deixou o comando do Fluminense nesta quinta-feira e de acordo com informações do portal "NetFlu", os líderes do grupo tricolor já elegeram um favorito para assumir o cargo: Fernando Diniz, que está sem clube desde que deixou o Vasco no fim da temporada passada.

O técnico conta com a simpatia de grandes nomes do elenco tricolor. Um dos principais seria Paulo Henrique Ganso, que trabalhou com Diniz em 2019 e foi titular durante a sua passagem pelo clube carioca. Diniz foi o primeiro técnico demitido pela atuação diretoria do Fluminense, comandada por Mario Bittencourt.

Fernando Diniz divide opiniões entre os torcedores do Fluminense. Em 2019, o técnico iniciou sua passagem sendo elogiado pelo rendimento da equipe dentro de campo. Porém, ele não resistiu a um mal momento no Brasileiro e foi demitido com o Tricolor na zona de rebaixamento.

Após sair do Fluminense, Diniz comandou São Paulo, Santos e Vasco. No Tricolor Paulista viveu o seu melhor momento, levando o clube do Morumbi a liderança do Brasileiro por uma boa parte, mas acabou demitido após uma sequência negativa que fez o clube paulista perder o título.