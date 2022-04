Fred, atacante do Fluminense. - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/04/2022 14:43 | Atualizado 28/04/2022 15:31

Rio - O atrito entre Fred e Atlético-MG segue na Justiça do Rio de Janeiro e a cobrança do clube contra o centroavante ultrapassa R$ 30 milhões. Em 2018, o clube mineiro entrou com uma ação que valia R$ 10 milhões, mas após pedir execução de sentença no fim de setembro de 2021, a correção monetária, além de juros e custos foram efetuadas. A informação é do portal "GE".

Além disso, em primeiro grau na ação do TJRJ, ocorreu a decisão de penhora de bens do atacante até satisfação de débito. No entanto, os advogados de Fred entraram no caso com agravo de instrumento, que ainda será avaliado.

O problema foi iniciado quando Fred rescindiu o seu contrato com o Atlético-MG em dezembro de 2017 e, logo depois, assinou um novo vínculo com o rival Cruzeiro. Por outro lado, havia uma cláusula de ressarcimento de R$ 10 milhões se o atleta trocasse de clube em Belo Horizonte.

Após o ocorrido, o Atlético-MG acionou o jogador na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. Nesse caso, a sentença foi a favor do clube mineiro. Além disso, na decisão arbitral, o valor dos R$ 10 milhões seria corrigido pelo IGP-M (Índice de Geral de Preços-Mercado) a partir de janeiro de 2018, além de juros de 1% ao mês desde dezembro do mesmo ano. O cálculo de abril de 2022 transformou a quantia original em R$ 29.409.791,91.

Ainda de acordo com o portal "GE", a dívida na correção da multa via decisão arbitral de Fred com o Atlético-MG está perto dos R$ 32 milhões. O clube mineiro aguarda a decisão do agravo impugnado pela defesa do atacante.