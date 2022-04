Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge JesusAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/04/2022 17:00

Rio - Com a saída de Abel Braga do Fluminense, nomes começam a ser ventilados como substitutos para o técnico. O repórter da Globo, Eric Faria, sugeriu que Jorge Jesus, ídolo dos torcedores do Flamengo, possa assumir o comando do clube carioca.

"2022. O Flu ganha o carioca e evita o tetra do Fla. 2022. O Flu sem técnico contrata o Jorge Jesus que está desempregado e de férias no RJ. Olhaaaaa.", escreveu o repórter.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em 2019 após substituir Abel Braga, que deixou o Rubro-Negro no meio da temporada após conquistar o Campeonato Carioca. No clube da Gávea, o português fez história com os títulos do Brasileiro e da Libertadores.