Felipe Melo volta a treinar com bola no Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 28/04/2022 15:55

Rio - Em fase final de recuperação, o volante Felipe Melo não atua desde o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Nesta quinta-feira, o jogador de 38 anos publicou uma atividade no CT Carlos Castilho nas redes sociais. A informação é do portal "GE".

No mesmo dia em que o técnico Abel Braga deixou o comando do Fluminense, é possível ver Felipe Melo treinando com bola nas imagens da publicação do jogador. Em fase final, a tendência é que o atleta se concentre no recondicionamento físico, para encurtar o retorno aos gramados.

No próximo domingo (1), o Fluminense encara o Coritiba, às 16h, no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 13ª colocação e soma quatro pontos na tabela da Série A.