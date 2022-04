Fernando Diniz - Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 28/04/2022 17:38

Rio - O Fluminense está no mercado em busca de um novo treinador após a saída de Abel Braga nesta quinta-feira e parece ter o primeiro alvo estabelecido. Demitido em 2019 pela gestão de Mário Bittencourt, Fernando Diniz ganhou força internamente nas Laranjeiras e pode aparecer como opção. Quem comanda o time por enquanto é Marcão, membro da comissão técnica permanente e que não deve ser efetivado.



A notícia do interesse foi dada inicialmente pelo "ge". O LANCE! apurou que ainda não houve contato oficial, mas Diniz teria interesse em retornar às Laranjeiras. Ele tem boa relação e gosta do clube. O treinador, inclusive, não entrou na Justiça para cobrar o dinheiro atrasado que deveria receber do Fluminense. Ele aceitou fazer um acordo para o pagamento das parcelas e, por isso, a relação interna seguiu boa. Esses valores já estão acertados.

Outro fator que pode pesar é a aceitação dos jogadores. Diversos atletas que trabalharam com o treinador em 2019 e até outros que nunca estiveram com ele são favoráveis ao nome.

O presidente do Flu, Mário Bittencourt, é um entusiasta do treinador e já admitiu publicamente que um dos arrependimentos ao longo da gestão foi demitir Diniz em agosto de 2019. Naquela época, porém, pesou a vontade de Celso Barros, vice-presidente eleito e que comandava o futebol. Ele foi afastado meses depois.

Contratado em dezembro de 2018, Fernando Diniz deixou o Fluminense com 44 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Foram 71 gols marcados e 48 sofridos, tendo 49,2% de aproveitamento. Naquele momento o Flu estava em 18º lugar na tabela do Brasileirão, com 12 pontos e a segunda pior defesa do torneio, atrás apenas da Chapecoense. Desde então, passou pelo São Paulo entre 2019 e 2021, além de Santos e Vasco também no ano passado.