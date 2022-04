Renato Gaúcho - AFP

Publicado 28/04/2022 17:58

Rio - O Fluminense está ativo no mercado em busca de um substituto para Abel Braga, que deixou o clube na manhã desta quinta-feira. De acordo com o jornalista Chico Garcia, da Band, Renato Gaúcho já foi procurado pelo Tricolor e pode ser escolhido para o cargo. O treinador está livre no mercado desde sua saída do Flamengo, em novembro.

Além de Renato, outro nome muito falado nos bastidores é o de Fernando Diniz. O presidente Mário Bittencourt mantém boa relação com o treinador desde sua primeira passagem pelo clube, em 2019. Cuca, que também teve seu nome especulado, é visto como improvável por conta dos altos valores.

Renato Gaúcho já coleciona três passagens pelo Fluminense como treinador. Na segunda delas, conquistou a Copa do Brasil em 2007 e levou o time ao vice da Libertadores, no ano seguinte.