Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - Estádio Maracana. Técnico do Santos, Cuca. - Daniel Castelo Branco

Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - Estádio Maracana. Técnico do Santos, Cuca.Daniel Castelo Branco

Publicado 29/04/2022 10:57

Rio - Após a saída do treinador Abel Braga, anunciada na última quinta-feira (28), Cuca teria sido o primeiro nome procurado pelo Fluminense para ocupar o cargo. O empresário do técnico, Eduardo Uram, confirmou o contato do presidente Mário Bittencourt e explicou a recusa do convite. A informação é do "GE".

Cuca comandou o Fluminense duas vezes, entre 2008 e 2010, e ficou marcado por escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2009 após arrancada surpreendente. Contudo, o treinador, com problemas familiares - motivo pelo qual deixou o Atlético-MG, em dezembro do ano passado - ainda não está pronto para assumir outro time. Por isso, Uram descartou a possibilidade de ter o técnico a frente do Tricolor.

"O Fluminense me procurou, sim, e eu falei com o Cuca sobre o interesse. Desde a saída do Atlético-MG, o Fluminense é o terceiro ou quarto clube que procurou o Cuca no Brasil, mas ele ainda não está preparado para voltar (a assumir um time). Apesar de ter muito carinho pelo clube, das lembranças espetaculares da última passagem, quando era um objetivo diferente, mas que foi atingido (fuga do rebaixamento em 2009), fica sempre uma memória bonita. Não chegou a ser uma proposta, não falamos em valores, mas nesse momento ele declinou do interesse.", disse.

Sem Cuca, o Fluminense vem avaliando outros nomes para assumir o comando do clube. Renato Gaúcho, Fernando Diniz e Enderson Moreira são os profissionais com mais força neste momento no Tricolor.