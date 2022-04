Fluminense x Unión Santa Fe 26/04/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 26/04/2022 - Maracanã - PH Ganso Copa Sul-Americana. Fase de Grupos. Jogo Fluminense x Unión Santa Fe. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 29/04/2022 15:14

Rio - A vitória do Junior Barranquilla (COL) sobre o Oriente Petrolero (BOL), na última quinta-feira, complicou a vida do Fluminense na Sul-Americana. Com o resultado, somado ao empate do Tricolor com o Santa Fe-ARG no Maracanã, o clube não depende mais apenas de suas próprias forças para avançar a próxima etapa da competição. Além dos colombianos, líderes do Grupo H, os argentinos também podem levar a melhor sobre o Time de Guerreiros. Veja os cenários a seguir.



FLUMINENSE



Se o Flu vencer os três próximos duelos da Sul-Americana, ainda há uma chance de classificação. A equipe pode chegar a 13 pontos, mas dependerá de pelo menos duas derrotas do Junior Barranquilla, ou uma do Santa Fe, para se classificar. Até agora, o Tricolor tem uma vitória, uma derrota e um empate, acumulando quatro pontos. Em terceiro lugar na tabela, a equipe não pode mais perder para manter vivo o sonho de passar para a próxima fase da competição. Caso contrário, só poderá alcançar 10 pontos e será eliminado, a não ser que o Barranquilla perca todas as partidas. Se empatar uma vez, terá 11 pontos e também pode ser facilmente ultrapassado pelos colombianos ou argentinos. Nesta etapa, o time terá apenas um jogo em casa, contra o líder, e dois fora.



JUNIOR BARRANQUILLA



O triunfo sobre os bolivianos rendeu mais três pontos para o Junior Barranquilla, que agora acumula sete pontos e se encontra na liderança do grupo. Em três rodadas, o clube tem um empate, contra o Santa Fe, e duas vitórias. Nos jogos de volta, disputará dois confrontos em casa e apenas um fora, contra o Fluminense. Se vencer as três partidas, os Rojiblancos chegam a 16 pontos, sendo impossível para o Tricolor alcançá-los. Se empatar uma vez, também não pode ser alcançado pelo clube carioca. Em caso de haver uma derrota, fica com 13 pontos e empata com o Flu na tabela, mas leva a melhor no saldo de gols.

SANTA FE



O empate com o Flu na terceira rodada foi providencial para o Santa Fe, que ultrapassou o Tricolor na classificação, com cinco pontos. Na segunda colocação, o clube tem dois empates e uma vitória, sobre o Oriente Petrolero. Assim, os argentinos podem chegar a 14 pontos se vencerem os três jogos de volta e, neste caso, ficariam inalcançáveis para o time das Laranjeiras. Caso percam um duelo, chegam a 11 pontos e podem ser ultrapassados pelo Flu, se o clube conseguir os nove pontos possíveis. Nesta etapa, os Tatengues terão apenas uma partida fora de casa, contra o Barranquilla, e duas no Estádio 15 de Abril. Em caso de empate, eles também levam a melhor pelo saldo de gols.