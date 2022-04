Felipe Melo - Mailson Santana / Fluminense

Felipe MeloMailson Santana / Fluminense

Publicado 29/04/2022 14:32

Rio - O volante Felipe Melo, do Fluminense, vive a expectativa de seu retorno aos gramados. Sem atuar desde o final de março, o jogador está na fase final de recuperação de uma artroscopia no menisco do joelho direito, e deve estar de volta em breve. Nesta sexta-feira (29), o clube mostrou um pouco dos trabalhos que estão sendo realizados pelo atleta. Confira:

O camisa 52, portanto, segue fazendo trabalhos com bola, e deve estar a disposição do técnico interino Marcão num futuro próximo.

A última partida de Felipe Melo pelo Fluminense foi no dia 30 de março, no confronto de ida da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no Maracanã. Na ocasião o Tricolor acabou vencendo o Rubro-Negro por 2 a 0.