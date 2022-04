Fernando Diniz - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 29/04/2022 16:14 | Atualizado 29/04/2022 16:22

Rio - Um dia após o anuncio oficial da saída de Abel Braga, o Fluminense está bem perto de anuncia o seu substituto. Fernando Diniz e o clube carioca tem um princípio de acordo. O nome do comandante se tornou consenso na cúpula de futebol e se tornou o escolhido para comandar a equipe carioca na temporada de 2022. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Existe a possibilidade de Diniz fechar nesta sexta-feira, mas ele não irá comandar o Fluminense no próximo domingo contra o Coritiba. A equipe carioca será dirigida por Marcão, auxiliar permanente, que foi responsável por treinar o Tricolor na reta final dos últimos três Campeonatos Brasileiros.

Fernando Diniz já teve uma passagem pelo Fluminense em 2019 e recebeu apoio dos líderes do elenco do clube carioca. Outros nomes foram avaliados pela diretoria como Enderson Moreira e Renato Gaúcho, mas a preferência por Diniz acabou se concretizando.

Caso realmente seja oficializado, o técnico irá volta a trabalhar após quatro meses. Seu último clube foi o Vasco no ano passado. Além dos dois clubes carioca, Diniz já treinou outras equipes importantes do Brasil como São Paulo, Santos e Athletico-PR.