Publicado 30/04/2022 12:20

Rio - De volta ao Fluminense após quase dois anos, Fernando Diniz irá encontrar um cenário bem diferente da sua primeira passagem. Quando chegou ao Tricolor, o técnico participou da montagem do elenco, que havia sido praticamente todo modificado por conta de saídas da temporada anterior, e contava com um grupo bem jovem. Agora, o treinador chegará ao clube carioca no meio da temporada, a espinha dorsal tricolor atua junto há algum tempo e o elenco tem uma mescla de jovens com veteranos.

Do time titular tricolor, Fernando Diniz trabalhou diretamente com apenas três jogadores na sua primeira passagem. Com Nino, que havia chegado do Criciúma e era reserva, com Paulo Henrique Ganso, que foi contratado com seu aval, e com Calegari, que na ocasião era um jovem que fazia parte do grupo, mas ficava como opção no banco de reservas para Calegari.

Apesar disso, de acordo com o portal "NetFlu", os líderes do elenco tricolor pediram a contratação de Fernando Diniz. O estilo do técnico costuma ser elogiado pelo atletas, mesmo aqueles que nunca trabalharam com ele. Fenômeno semelhante aconteceu no São Paulo, em 2020, quando Daniel Alves e outros pediram a sua contratação.

O novo técnico do Fluminense deverá ser apresentado na próxima segunda-feira. Ele deverá fazer sua estreia pelo clube carioca em jogo decisivo. Na próxima quarta, o Tricolor encara o Junior Barranquilla, no Maracanã, e precisa vencer para alimentar esperanças de classificação para as oitavas de final da Sul-Americana.