Luiz Henrique - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 30/04/2022 15:22 | Atualizado 30/04/2022 15:23

Rio - O atacante Luiz Henrique está de saída do Fluminense para o Real Betis. Inicialmente, foi divulgado por muitos veículos de imprensa que o Tricolor iria receber de imediato cerca de nove milhões de euros (R$ 47,19 milhões) pelo jovem, de 21 anos. Porém, segundo o balanço oficial divulgado pelo clube carioca, o valor será menor.

Segundo informações oficial do clube carioca, o Fluminense terá direito fixo a 8,01 milhões de euros (cerca de R$ 42,4 milhões). A negociação prevê alguns benefícios extras que podem aumentar o valor da transferência, caso Luiz Henrique cumpra algumas metas. O valor seria de 4,75 milhões de euros (R$ 24,9 milhões).

Revelado na base do Fluminense, Luiz Henrique tem um acordo de pré-venda com o Real Betis. O jogador irá seguir no clube carioca até julho e só irá se apresentar ao novo clube para o começo da próxima temporada europeia.