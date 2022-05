Fernando Diniz - Divulgação / Fluminense

Publicado 30/04/2022 19:43 | Atualizado 30/04/2022 19:46

Rio - Três dias após a saída de Abel Braga, o Fluminense já tem oficialmente um novo treinador. Fernando Diniz foi anunciado pelo clube carioca e irá comandar o Tricolor na disputa da Série A, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Esta será a segunda passagem do técnico pelo clube carioca.

Em seu primeiro momento pelo clube, o técnico dividiu opiniões em 2019. Após um bom começo, em que o Fluminense demonstrou um futebol envolvente, Diniz acabou recebendo muitas críticas por seu aproveitamento no Brasileirão. O técnico acabou demitido após deixar o clube carioca na zona de rebaixamento.

Em sua primeira passagem, Fernando Diniz, que defendeu o Fluminense como jogador nos anos 2000, comandou a equipe em 44 jogos, venceu 18, empatou 11 e perdeu 15. Neste ano, o Tricolor marcou 71 gols e sofreu 48, tendo 49,2% de aproveitamento. Depois de dirigir o clube das Laranjeiras, Diniz teve passagens por São Paulo, Santos e Vasco.

Nesta temporada, Fernando Diniz terá a responsabilidade de resgatar o bom futebol do Fluminense do começo do ano. Campeão carioca sob o comando de Abel Braga, o Tricolor foi eliminado precocemente na pré-Libertadores e vive situação crítica na fase de grupos da Sul-Americana.