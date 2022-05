Curitiba, PR - Brasil - 01/05/2022 - Couto Pereira - Gern?Cano Campeonato Brasileiro. 4?odada. Jogo Fluminense x Coritiba. - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 01/05/2022 18:06 | Atualizado 01/05/2022 19:50

Rio - No primeiro jogo sem Abel Braga, Fluminense voltou a perder no Campeonato Brasileiro. Comandado pelo técnico interino Marcão, o Tricolor chegou a abrir dois gols de vantagem com Ganso no primeiro tempo, mas a expulsão de André depois do intervalo mudou o panorama da partida. Com desvantagem numérica, a equipe carioca acabou cedendo a virada e foi derrotada por 3 a 2 em jogo válido pela quarta rodada.

Com o resultado, o clube das Laranjeiras continua com quatro pontos da Série A. Foi a segunda derrota seguida da equipe carioca na competição. Na próxima quarta-feira, o Fluminense vira a chave e entra em campo pela Sul-Americana, o adversário será o Unión Santa Fé, da Argentina, e o duelo marca a estreia de Fernando Diniz.

O primeiro tempo entre Coritiba e Fluminense começou bastante equilibrado no Couto Pereira. Com quatro jogadores no meio-campo, o Tricolor apresentou a proposta de valorizar bastante a posse de bola para evitar uma pressão dos donos da casa. O Coxa tentava tomar a iniciativa, mas tinha dificuldades.

Com 19 minutos, o Fluminense chegou ao seu primeiro gol. Paulo Henrique Ganso arriscou de fora da área e Alex Muralha engoliu um frangaço, abrindo o placar para os cariocas no Couto Pereira. O gol do clube carioca fez o Coxa sentir um pouco a partida. Com isso, o Tricolor conseguiu se impor.

Melhor na partida, o Tricolor chegou ao seu segundo gol aos 36 minutos. Luiz Henrique recebeu no meio campo e arrancou com a bola, o atacante passou por um adversário e colocou a bola na cabeça de Paulo Henrique Ganso, que ampliou o marcador para os cariocas.

No fim do primeiro tempo, o Fluminense deu bobeira na marcação e por muito pouco o Coritiba não conseguiu ao menos diminuir. Andrey, em dois lances, Igor Paixão e Alef Manga perderam oportunidades claras de gol, mas em todas a finalização acabou indo para fora, mas assustaram o goleiro Fábio.

Pouco antes do intervalo, o jogo acabou ficando quente. Ganso e Henrique se envolveram em algumas confusões e muita reclamação dos dois lados aconteceu. Porém, a arbitragem contornou o conflito sem grande gravidade no Couto Pereira.



O segundo tempo começou muito ruim para o Fluminense. Com cinco minutos, André dividiu bola com Léo Gamalho dentro da área. O VAR recomendou revisão do lance e a arbitragem assinalou pênalti. O volante acabou expulso e na cobrança, o atacante diminuiu o placar para os donos da casa.

Com um a menos, Marcão tirou Cano e colocou David Duarte para fechar o time. Porém, aos 15 minutos, o Coritiba chegou ao empate. Após cruzamento de Egídio, a zaga do Fluminense e Fábio se atrapalharam e Andrey apareceu para deixar tudo igual para os donos da casa no Couto Pereira.

Sem vantagem, Marcão colocou Willian Bigode e Caio Paulista nos lugares de Luiz Henrique e Ganso. O Fluminense voltou a tentar buscar o ataque e equilibrou as ações. No entanto, o clube carioca tinha dificuldades na última bola e perdeu boas chances de conseguir voltar a ficar na frente do placar.

O Coritiba seguiu tendo mais a posse de bola, mas passou a errar muito em suas tentativas. Com isso, o Fluminense conseguia se fechar bem. Aos 43 minutos, em belo contra-ataque, Caio Paulista fez cruzamento e a bola passou por Bigode e chegou para Marlon, porém, mesmo estando sozinho na cara do gol, o lateral preferiu o cruzamento e perdeu grande chance.

Só que nos acréscimos, o Fluminense voltou a ser castigado. O Coxa fez uma blitz e chegou ao terceiro gol aos 49 minutos. Após jogada pela linha de fundo, Léo Gamalho apareceu dentro da pequena área para concluir e fazer o gol da virada dos donos da casa no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 3 x 2 FLUMINENSE



Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Arbitragem: Raphael Claus (SP)

Cartões Amarelos: Ganso e David Duarte (Fluminense)

Cartões Vermelhos: André (Fluminense)

Renda / Público: R$ 424.805,00 / 24.622 presentes

Gols: Ganso, aos 19 e aos 36 minutos do primeiro tempo; Léo Gamalho, aos 5, Andrey, aos 15, e Léo Gamalho, aos 49 do segundo



CORITIBA: Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro (Egídio); Andrey (Adrian Martinez), Willian Farias, Régis (Robinho); Clayton (Léo Gamalho), Alef Manga e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morinigo.



FLUMINENSE: Fabio; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Lucas Claro e Marlon; André, Nonato (Martinelli), Yago Felipe e Ganso (William Bigode) ; Luiz Henrique (Caio Paulista) e Cano (David Duarte). Técnico: Marcão.