01/05/2022

Rio - O Fluminense já está escalado para a partida contra o Coritiba, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentam no Couto Pereira e o Tricolor será comandado por Marcão, de forma interina. O ex-volante fez algumas mudanças na equipe.

O Tricolor vai para campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Marlon; André, Yago, Nonato e Ganso; Luiz Henrique e Germán Cano.

O clube carioca atuou em três partidas do Campeonato Brasileiro. Na estreia, o Flu empatou com o Santos, no Maracanã, depois venceu o Cuiabá, fora de casa, e foi derrotado pelo Internacional, no Rio.