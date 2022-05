Abel Braga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Abel Braga no treino do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 01/05/2022 17:51

Rio - O técnico Abel Braga encerrou na última semana a sua passagem pelo Fluminense. Após uma sequência negativa, o comandante acabou deixando o cargo. Atual coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho saiu em defesa do comandante campeão do Carioca de 2022.

"Além de difícil, está violento trabalhar. As pessoas estão passando do limite, ameaça a jogador, empurrando na parede. Chega a um momento, um cara como o Abel, que tem um grande caráter, não aguenta. Dá raiva", afirmou em entrevista à "Rádio 365".

Muricy revelou que bate um papo com o ex-treinador do Fluminense e apoiou a sua decisão de deixar o comando técnico do Tricolor. "É difícil, ele tem razão. Conversei com o Abel nessa semana. Falei pra ele, tem que largar, é loucura, ser insultado desse jeito. Está muito brutal, muito pesado. Tem que largar. Virou loucura. Os treinadores estão no limite", disse.