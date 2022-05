Curitiba, PR - Brasil - 01/05/2022 - Couto Pereira - GernᮠCano Campeonato Brasileiro. 4ꠒodada. Jogo Fluminense x Coritiba. - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Curitiba, PR - Brasil - 01/05/2022 - Couto Pereira - GernᮠCano Campeonato Brasileiro. 4ꠒodada. Jogo Fluminense x Coritiba. MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 02/05/2022 10:25

Rio - O Fluminense ficou na bronca com a arbitragem na derrota por 3 a 2 para o Coritiba, na tarde do último domingo, no Couto Pereira. Em nota, o Tricolor informou que pedirá explicações à CBF sobre alguns lance, em especial pela cabeçada de Andrey no volante Yago Felipe, que foi ignorada pelo árbitro e não lhe rendeu cartão vermelho.



Dentro de campo, o árbitro Raphael Claus não conseguiu ver a agressão e deu prosseguimento ao jogo, resultando pouco depois no segundo gol do coxa. A equipe do VAR, sob o comando de Wagner Reway, ignorou o lance.



"O Fluminense irá procurar a Comissão de Arbitragem da CBF nesta segunda feira e apresentará uma Representação/Reclamação formal no que tange a alguns lances ocorridos na partida diante do Coritiba no Couto Pereira, em especial, sobre o lance da cabeçada desferida pelo jogador do Coritiba no Yago Felipe", diz a nota do Fluminense.



Na saída para o intervalo, o Fluminense vencia o Coritiba por 2 a 0, mas acabou levando a virada no segundo tempo. Com a derrota, o time das Laranjeiras permaneceu com apenas quatro pontos, na 14ª posição.