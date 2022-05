Técnico Fernando Diniz e o auxiliar Eduardo Barros acompanham treino do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 03/05/2022 14:57 | Atualizado 03/05/2022 15:30

Rio - Em seu primeiro treino no retorno ao Fluminense, o técnico Fernando Diniz mostrou seu cartão de visitas bem ao seu estilo. Deu ênfase à saída de bola da defesa para o ataque com toques rápidos. O treinador corre contra o tempo para dar sua cara ao time, já que fará sua estreia nesta quarta-feira (4), contra o Junior Barranquilla (COL), no Maracanã, às 21h30, pela Copa Sul-Americana.

Para este jogo, Diniz terá apenas um 'reforço'. O zagueiro David Braz, que se machucou na partida final do Campeonato Carioca, voltou a treinar na segunda-feira e deve ser liberado pelo departamento médico, mas deve começar o jogo no banco de reservas.

Felipe Melo, que se recupera de uma cirurgia no joelho, já faz trabalho de transição no campo, mas ainda não tem previsão de retorno. O zagueiro Manoel, que ainda se recupera de dores no músculo posterior da coxa direita, e o meia-atacante Jhon Arias, com uma lesão no tornozelo direito, também estão fora. O lateral-direito Samuel Xavier é dúvida. No jogo contra o Coritiba, ele foi substituído no intervalo depois de passar mal.