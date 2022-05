Fernando Diniz é apresentado como novo técnico do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 03/05/2022 10:31

Rio - Na entrevista coletiva de apresentação como novo treinador do Fluminense, Fernando Diniz revelou que o elenco atual do clube tem diversos jogadores que tentou levar para outros times em trabalhos anteriores. Ele afirmou que a equipe de maior investimento do Tricolor tem a sua "cara" com peças como Paulo Henrique Ganso, Felipe Melo e Germán Cano.

Diniz não escondeu a admiração que tem por Ganso, que chegou ao clube em 2019 a seu próprio pedido. Ainda revelou a tentativa de levar o camisa 10 para o Santos, quando o atleta foi pouco aproveitado pelo Tricolor.

"Tenho uma relação muito próxima com o Ganso. Tentei levá-lo para o Santos, mas ainda bem que não deu certo (risos). A minha opinião sobre ele nunca oscilou, e o Ganso para mim é um gênio. Eu joguei e treinei muita gente talentosa. Ele faz coisas que ninguém faz", disse Diniz.

Outro jogador que conta com a admiração do técnico é Felipe Melo. Em 2019, já depois de sair do Fluminense, Diniz deu entrevista para o podcast "Hoje Sim", do jornalista Cleber Machado, e lá revelou a vontade de um dia treinar o atleta ex-Palmeiras.

"Um cara que eu gosto muito, que você vai falar “mas esse mesmo?”, e eu vou falar “esse mesmo”, talvez te surpreenda, mas é o Felipe Melo. Acho que o Felipe Melo, comigo, iria jogar mais do que já joga, por conta do que ele faz… Acho até que eu conseguiria ajudá-lo num outro aspecto, porque acho que esse cara joga para caramba, poderia ter tido carreira ainda melhor do que a que teve. Eu acho ele um cara diferente", afirmou o treinador na ocasião.

O técnico também rasgou elogios ao argentino Germán Cano, com quem trabalhou no Vasco e que tem seu reencontro no Fluminense. O comandante chegou a dizer, na época que estava à frente do Cruzmaltino, que o jogador tinha capacidade de atuar mais recuado sem interferir em sua capacidade de marcar gols, o que o tornava mais completo.