Gustavo Lobo renova contrato até dezembro de 2025 - Foto: Divulgação/Fluminense FC

Publicado 03/05/2022 11:29 | Atualizado 03/05/2022 11:46

Rio - O Fluminense renovou, na última segunda-feira (2), o contrato com o jogador das categorias de base, Gustavo Lobo, de 18 anos. O jovem fez dupla de ataque com Kayky, revelado pelo Tricolor e que atualmente veste a camisa do Manchester City, da Inglaterra. A joia de Xerém estendeu o vínculo até dezembro de 2025, de acordo com o portal "Torcedores.com".

Antes de renovar o contrato com o Fluminense, Gustavo teria recebido uma proposta do Estoril Praia, de Portugal. Contudo, a oferta salarial do clube carioca foi fundamental para a sua permanência. De acordo com o portal, o atleta recebe R$ 5 mil por mês, e com a renovação passará a ganhar R$ 50 mil de salários. Os vencimentos, porém, aumentarão ao decorrer do vínculo e chegarão a R$ 150 mil. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 267,4 milhões, pela cotação atual)

Além do aumento de salário, o atacante receberá parte de seus direitos econômicos que, atualmente, o Fluminense detém 100%. Segundo o jovem e seus representantes, as condições do novo acordo são consideradas boas.

Desde que chegou ao Fluminense, aos 16 anos, em 2019, Gustavo Lobo soma 38 gols pelas categorias de base. Ele ainda não atuou time profissional do Tricolor, mas pode estar no radar do novo treinador Fernando Diniz, que tem a missão de dar mais oportunidades para os jogadores das divisões da base.