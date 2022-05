Técnico Fernando Diniz comanda treino do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Técnico Fernando Diniz comanda treino do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 03/05/2022 19:54

Rio - O Fluminense teve uma mudança no comando, mas o treinador não é tão novo assim. Fernando Diniz chega no clube com a missão de recuperar os bons resultados, mas, mais do que isso, retomar também a confiança dos jogadores. E nesse meio ele terá diversos reencontros. Um deles é com o atacante Fred, com quem atuou no Cruzeiro e agora vai treinar. O camisa 9 vai se aposentar em julho.



"Eu e Fred fomos companheiros. Tem dois jogadores, dois dos mais experientes, que eu tive a felicidade de jogar quando eles eram jovens. O Fred no Cruzeiro e um pouco o Felipe Melo no Flamengo. É uma alegria muito grande estar com o Fred, tenho uma identificação com ele. Praticamente não nos falamos mais desde que atuamos juntos, mas é um cara que eu torci verdadeiramente minha vida inteira", disse à "FluTV".

"Acompanhei a carreira dele torcendo para tudo dar certo. Ele tem uma carreira brilhante, no Fluminense de maneira especial, o clube que tem mais identificação e amor. Na Seleção, no Lyon e nos outros clubes. É um gigante do futebol brasileiro. De superação, qualidade, gols e conquistas. É um jogador que tem que ser celebrado, temos que aprender com o legado que ele deixa", completou.

Diniz também exaltou Abel Braga, seu antecessor. Os dois trabalharam juntos no Paraná em 1999. O veterano entregou o cargo no Tricolor na última quinta-feira e o novo comandante foi contratado no dia seguinte.



"O Abel foi meu treinador no Paraná. Tenho um carinho muito grande por ele. Com o filho dele, o Fábio, nos tratamos de maneira muito legal quando conversamos. Saiu daqui com um título carioca lindo, jogando de maneira maravilhosa. É uma das maiores referências que temos de treinador nos últimos anos no Fluminense e no futebol. É um cara muito especial", disse.