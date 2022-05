Fabinho buscará mais um título pelo Liverpool - AFP

Publicado 04/05/2022 13:10

A classificação do Liverpool para a final da Liga dos Campeões garantiu uma marca às divisões de base do Fluminense. Com a presença de Fabinho, os Moleques de Xerém têm um representante na disputa pelo título europeu pela sétima vez seguida.



Com esta temporada, o volante do Liverpool contribuiu duas vezes - a outra foi em 2018/2019, quando foi campeão. Além dele, Thiago Silva também tem duas finais recentes: ganhou em 2020/2021, pelo Chelsea, e foi vice em 2019/2020, com o PSG.



Já Marcelo foi a três decisões pelo Real Madrid, em 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, conquistando o título nas três ocasiões.



Na temporada passada, quando chegou a seis finais seguidas, o Fluminense chegou a exaltar a marca em seu site oficial, ressaltando que, ao lado do Valencia, da Espanha, eram os únicos clubes do mundo com jogadores revelados em sua base nos últimos seis anos da Liga dos Campeões.