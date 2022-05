Felipe Melo - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 04/05/2022 18:33

Rio - O retorno do volante Felipe Melo ainda não deve ser realizado para a partida contra o Palmeiras, no próximo domingo (8), às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o portal "NETFLU", o técnico Fernando Diniz adotou cautela com a preservação do jogador de 38 anos, que é considerado pela comissão técnica como uma das peças principais para o estilo de jogo do treinador.

Nesse caso, o Fluminense deve aguardar mais uma semana para promover o retorno do jogador para não correr riscos com uma nova lesão. No início de abril, Felipe Melo passou por uma cirurgia no joelho e ainda está se recuperando, apesar de já ter retornado aos treinos no CT Carlos Castilho.

Sem o Felipe Melo, o Fluminense enfrenta o Junior Barranquilla nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor precisa da vitória para permanecer na competição, que soma quatro pontos no Grupo H.