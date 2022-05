Fábio confia no trabalho de Fernando Diniz, e se mostra pronto para encarar o Barranquilla nesta quarta - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fábio confia no trabalho de Fernando Diniz, e se mostra pronto para encarar o Barranquilla nesta quartaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - O Fluminense terá seu primeiro jogo pela Sul-Americana sob comando de Fernando Diniz. A partida diante do Junior Barranquilla-COL, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pode ser considerada decisiva em relação ao futuro do time na competição. Mesmo em terceiro lugar na tabela do grupo H, com quatro pontos, e precisando da vitória, o goleiro Fábio se mostrou pronto e elogiou o trabalho do novo treinador.

"A impressão do trabalho do Diniz é muito boa, mesmo com o pouco tempo que a gente teve. Mas já conhecemos o estilo dele há algum tempo, tive a oportunidade de jogar contra e sempre foi muito difícil. E agora, jogando do lado dele, é uma satisfação enorme fazer parte desse trabalho que vem se iniciando. Esperamos que corra tudo bem e que a gente possa colocar tudo o que ele tem a nos ensinar e direcionar em prática para que, no final, a gente esteja feliz e comemorando títulos", afirmou o camisa 12 ao site oficial do Fluminense.

Acostumado com jogos importantes e decisivos, Fábio está confiante na vitória sobre o clube colombiano que é líder do grupo e possui três pontos a mais na tabela em relação ao Tricolor.

"Momentos decisivos são sempre importantes e temos um deles pela frente. A gente tem que se entregar ao máximo e buscar entregar tudo o que o Diniz tentou nos passar nesses dois dias. Precisamos de garra, vontade e dedicação, correr e se ajudar ao máximo, para que a qualidade sobressaia dentro do jogo. Assim a gente fica mais próximo de alcançar o objetivo, que é a vitória para seguir firme em busca da classificação", avaliou o goleiro.