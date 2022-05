Fluminense x Coritiba - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 04/05/2022 16:22

O Fluminense foi recebido pela Comissão de Arbitragem da CBF para tratar dos lances polêmicos da derrota para o Coritiba, no último domingo, no Couto Pereira. O clube informou que as partes chegaram à conclusão que houve erro de avaliação na cabeçada de Andrey em Yago Felipe.



Clube e entidade entenderam que o lance deveria ter sido revisado pelo VAR para a análise de uma possível expulsão do volante. O jogador do Coritiba deu uma cabeçada no camisa 20 tricolor.



O Fluminense procurou a Comissão de Arbitragem da CBF em busca de respostas sobre o lance. O clube foi ouvido. A CBF até divulgou o áudio da conversa da cabine do VAR no momento do lance, mas não houve uma explicação concreta.

O Fluminense vencia a partida por 2 a 0 e teve André expulso no começo do segundo tempo. Andrey, posteriormente, marcou o segundo do Coritiba na partida. O Coxa venceu o duelo por 3 a 2.



NOTA DO FLUMINENSE:



"INFORMAÇÃO: O Fluminense foi recebido pela Comissão de Arbitragem da CBF para tratar dos problemas ocorridos na partida contra o Coritiba. Dentre os lances polêmicos abordados na reunião houve consenso de que o lance da cabeçada de Andrey em Yago Felipe deveria ter sido revisado pelo VAR, o que não ocorreu. Diante disso, a comissão diligentemente informou que tomaria as medidas cabíveis."