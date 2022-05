Xavi Hernandez - Técnico do Barcelona - AFP

Publicado 11/05/2022 14:58

Rio - Além de Daniel Alves e Neto, o Barcelona pode ter mais um brasileiro no seu elenco em breve. Segundo informações do jornalista Emmanuel Luiz, o clube espanhol está interessado no volante André, do Fluminense.

O jogador, de 20 anos, é cria da base do clube, e vem se destacando nas partidas em que atua. Na atual temporada, o atleta entrou em campo em 20 partidas, marcou um gol (contra o Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca) e deu uma assistência. O atleta foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2021, em prêmio entregue pela própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF).