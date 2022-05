Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 12/05/2022 09:00 | Atualizado 12/05/2022 09:04

Rio - O Fluminense voltou a vencer sob o comando de Fernando Diniz. Contra o Vila Nova, em Goiânia, o Tricolor levou a melhor por 2 a 0 e avançou na Copa do Brasil. Apesar de não ter tido uma grande atuação, o técnico Fernando Diniz elogiou o rendimento de Wellington e André, que pela primeira vez atuaram juntos como titulares.

"Pelo modelo que eu adoto, esses mitos e tabus que as pessoas falam... O primeiro quando cheguei aqui é que não podia jogar junto Cano e Fred. Outro é que não podia Ganso e Nathan. E também tem esse do André e Wellington. Todo mundo pode jogar. Minha proposta hoje na escalação era colocar os jogadores que viviam melhor momento. O André fez uma grande partida contra o Junior Barranquilla, e o Wellington fez uma grande partida contra o Palmeiras. O André tinha que voltar, e o Wellington não merecia sair. Então meu critério foi esse, e acho que funcionou bem", afirmou.

O técnico também fez menção a Abel Braga, que comandou o Fluminense na vitória do primeiro jogo contra o Vila Nova. Além de afirmar que o treinador campeão do Carioca tem méritos na vitória, Diniz elogiou o trabalho como um todo do ex-comandante do Tricolor.

"Claro que divido com o Abel, não só a classificação, como o trabalho que está sendo feito. O Abel fez muito por esse time, pela história do Fluminense e pelo futebol, e faz ainda, até quando ele decidir continuar. Então divido com muita alegria essa classificação com o Abel e esse grupo de jogadores que ele soube conduzir tão bem, tanto é que ele é amado pelos jogadores e pelas pessoas no clube", disse.