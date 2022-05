Jogadores do Fluminense sub-17 comemoram um dos gols na goleada sobre o Goiás - Lenardo Brasil/Fluminense

Jogadores do Fluminense sub-17 comemoram um dos gols na goleada sobre o GoiásLenardo Brasil/Fluminense

Publicado 11/05/2022 17:12

Sem poder receber jogos dos profissionais, Laranjeiras completou 103 anos nesta quarta-feira (11) com um show do Fluminense sub-17. Em grande atuação no histórico estádio, os Moleques de Xerém aplicaram uma goleada de 5 a 1 sobre o Goiás e garantiram a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17.



Com larga vantagem no confronto após vencer por 4 a 2 fora de casa, o Fluminense não tomou conhecimento do Goiás e venceu com gols de João Louirenço (dois), Luis Fernando, Crysthyan Lucas e Marcão.



Na próxima fase da Copa do Brasil Sub-17, o Tricolor disputará o clássico com o Vasco, com os jogos previstos para os dias 18 e 25 de maio. Antes, a equipe do técnico Daniel Pinheiro volta a campo no sábado, contra o Flamengo às 15h, na Gávea, pela ida da semifinal da Copa Rio.