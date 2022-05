Cano IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club - MARCELO GONCALVES/FLUMINENSE FC

Cano IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football ClubMARCELO GONCALVES/FLUMINENSE FC

Publicado 11/05/2022 23:25

Diferentemente do que aconteceu no jogo de ida, o Fluminense enfrentou o Vila Nova, foi soberano e venceu convencendo. Com o triunfo por 2 a 0, com gols de Cano e Luiz Henrique, o Tricolor passou de fase na Copa do Brasil e vai esperar para saber quem vai enfrentas nas oitavas de final da competição.

O Fluminense apresentou o cartão de visitas com menos de um minuto de jogo, com belo passe de Luiz Henrique para Cano, que perdeu uma grande oportunidade. Com posse de bola e domínio das ações, o time de Fernando Diniz não demorou para a abrir o placar no Serra Dourada. Aos nove minutos, após cobrança de escanteio, Nino desviou na área, Cano apareceu livre, meteu a cabeça na bola e correu para o abraço, fazendo o "L", inicial do filho Lorenzo.

Na sequência, o ímpeto do Tricolor esfriou, o Vila cresceu, pressionou e teve até chances de empatar. Em uma delas, Matheuzinho chutou de fora da área e a bola tirou tinta da trave. Em outras duas, Ralf ficou perto de marcar: primeiro em um chute cruzado na área que Fábio desviou. Depois quando meteu a cabeça na bola, livre na área, e errou por muito pouco o gol.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Vila Nova quase empatou. Após boa troca de passes, a bola chegou em Arthur Rezende, que arriscou de fora da área, e Fábio faz uma grande defesa. Aos sete, o Flu respondeu. Nathan recebeu ótima bola de André pela esquerda, avançou e tocou para Cano na área. O argentino pegou de primeira e quase faz o segundo do Tricolor.

Aos dez, o Flu chegou com perigo novamente. Yago Felipe recebeu na entrada da área, bateu, a bola desviou na zaga e saiu pela linha de fundo. Mas, aos 21, não teve jeito. Pineida recebeu de Nathan na área, levantou na medida para Luiz Henrique meter a cabeça na bola e colocar o Fluminense a um passo das oitavas de final.

Depois de ampliar o marcador, o Fluminense tirou o pé do acelerador e apenas se preocupou em administrar o placar para garantir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Inclusive, Fernando Diniz, de forma estratégia, fez logo três substituições: colocou Caio Paulista, Fred, e Martinelli nas vagas de Luiz Henrique, Cano e Wellington, respectivamente. A ideia do treinador foi justamente poupar os atletas que se desgastaram bastante na partida.

Com vantagem no placar e sem um Vila Nova ofensivo, o Flu só esperou o tempo acabar para comemorar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio para definir os duelos dessa fase da competição deve ser apenas no dia 3 de junho.

Agora, o Tricolor vira a chave e volta a focar no Brasileirão. No sábado, às 21h, o Flu pega o Athletico-PR, no Estádio Raulino de Oliveira, pela sexta rodada da competição. Atualmente, o Fluminense é o 15º colocado, com apenas cinco pontos ganhos.