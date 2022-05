Luiz Henrique comemorando seu gol sobre o Vila Nova-GO - Marcelo Goncalves/Fluminense F.C.

Publicado 12/05/2022 14:25 | Atualizado 12/05/2022 14:26

Rio - O atacante Luiz Henrique vive seus últimos momentos com a camisa do Fluminense. O atleta, de 21 anos, foi vendido para o Real Bétis, da Espanha, em fevereiro, e irá se transferir em definitivo em julho. Na vitória sobre o Vila Nova, na última quarta-feira (11), o jogador comemorou seu gol com uma declaração de amor ao clube Tricolor. Confira:

O jogador, que foi vendido ao clube espanhol por 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 70 milhões, na cotação da época), vem sendo um dos destaques da equipe, e já foi elogiado pelo ex-treinador Abel Braga, e pelo atual técnico, Fernando Diniz.

Vale lembrar que o Fluminense manterá 15% dos direitos econômicos do atacante, pensando em alguma possível negociação no futuro.

Como dito anteriormente, o Fluminense venceu o Vila Nova-GO, por 2 a 0, na última quarta-feira (11), em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Agora, o Tricolor aguarda o sorteio que definirá seu adversário nas oitavas de final da competição.