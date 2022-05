Paulo Henrique Ganso - Mailson Santana / Fluminense

Rio - Desfalque na partida contra o Vila Nova, Paulo Henrique Ganso pode retornar ao Fluminense no confronto diante do Unión Santa Fe, na próxima quinta-feira, dia 19, pela Sul-Americana. A lesão do jogador na coxa não é tão grave e o camisa 10 tem chances de participar do jogo decisiva pelo torneio. As informações são do "SporTV".

Ganso se lesionou no duelo contra o Palmeiras, no último domingo, pelo Brasileirão. A contusão foi de grau 1 considerada leve. Ele não terá condições de jogo no próximo sábado contra o Athletico-PR, na 6ª rodada da Série A, em Volta Redonda.

O Fluminense avalia a possibilidade do apoiador viajar para a Argentina, mesmo que não comece a partida como titular. Caso não tenha condições de atuar contra o Unión, o camisa 10 tem boas possibilidades de retornar no duelo contra o Fortaleza, pelo Brasileiro, no próximo dia 22, no Castelão.