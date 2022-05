Técnico Fernando Diniz indica atacante do São Paulo para o Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Publicado 12/05/2022

Rio - Com o aval do técnico Fernando Diniz, o Fluminense demonstrou interesse em contratar Emiliano Rigoni, do São Paulo. O perfil do atacante argentino de 29 anos agrada o treinador e o Tricolor deseja contratar o atleta por empréstimo. A informação é da "Rádio Jovem Pan".

Rigoni entra na mira do Fluminense FOTO: RUBENS CHIRI/SAOPAULOFC.NET

Por outro lado, Rigoni ainda está nos planos do treinador Rogério Ceni e o São Paulo não deve facilitar em uma possível negociação por empréstimo com o Fluminense. No entanto, o atacante argentino está em baixa no clube paulista.

Além disso, de acordo com o portal "Bola Vip", o Fluminense pode envolver uma troca de jogadores para contar com Rigoni no elenco do treinador Fernando Diniz, que é bem visto pelo departamento de scout do Tricolor. Entretanto, a dificuldade financeira do clube carioca pode afetar uma possível negociação com o São Paulo.